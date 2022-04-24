قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا في أنحاء الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، أنها اعتقلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 12 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة للاشتباه بصلتهم بسلسلة هجمات دامية نفذت داخل الدولة العبرية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي «شاباك» في بيان أنهما نفذا «أنشطة مشتركة لمكافحة الإرهاب» في مواقع عدة في الضفة الغربية ومن بينها مدينتا الخليل وجنين المضطربتان. وقال البيان إن «القوات اعتقلت نهاية الأسبوع 12 شخصًا يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية»، وفق «فرانس برس».

وزعم جيش الاحتلال أن من بين المعتقلين فلسطينيًا من أقارب منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي يشتبه بأنه ساعده.

تنظيم «داعش» يتبنى هجمات

وشهدت الأراضي الإسرائيلية المحتلة منذ 22 مارس المنصرم عدة هجمات قتل خلالها 14 شخصًا، وتبنى تنظيم «داعش» الهجومين اللذين وقعا في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال). ونفذ الهجومين ثلاثة عرب إسرائيليين قتلوا جميعهم.

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بالإضافة إلى هؤلاء، قتل خلال الفترة ذاتها 24 فلسطينيًا - بينهم مهاجمان- في عمليات عسكرية نفذتها إسرائيل في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية ردًا على الهجمات.