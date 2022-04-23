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طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 12:05 مساء
طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد
صورة للعلمين السعودي والإيراني, (الإنترنت)
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استأنفت إيران والسعودية، جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لأشهر، وفق ما أفاد مسؤول حكومي عراقي السبت، مع عقد لقاء هذا الأسبوع بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وقطعت العلاقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ مطلع 2016. إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول حكومي عراقي طلب عدم كشف اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «المحادثات استؤنفت الخميس الماضي فعلًا في بغداد»، من دون تفاصيل إضافية.

جلسة حوار جديدة في «جو إيجابي»
من جهتها، أكدت وكالة «نور نيوز» الإيرانية عقد جلسة حوار جديدة ضمت ممثلين لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، ورئاسة الاستخبارات السعودية.

وأفادت أن اللقاء جرى في «جو إيجابي»، ما يدفع إلى «تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية»، متوقعة عقد «اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب».

ويعود اللقاء الأخير بين الجانبين إلى سبتمبر 2021، وكان من المتوقع أن تعقد جلسة خامسة في مارس الماضي، إلا أن تقارير صحفية تحدثت في حينه عن قرار إيراني بـ«تعليق» المشاركة في الحوار بعد إعدام السعودية لعشرات الأشخاص بينهم العديد من أفراد الأقلية الشيعية، علمًا بأن الإعلام الرسمي في طهران اكتفى وقتها بالقول إنه لم يتم تحديد أي موعد لجلسة جديدة.

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وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في أبريل 2021 بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جديدة بالجانبين.

نفوذ إيران الإقليمي
وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية، أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية، وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ«التدخّل» في دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وفي مارس الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرًا أنها تظهر «رغبة» الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال زيارة لطهران منتصف إبريل الجاري، عن أمله في أن «نصل إلى مراحل أخرى من هذا الحوار (...) وننقل الحوار من حوارات مغلقة أو حوارات سرية أو حوارات على المستوى الأمني، إلى حوارات ديبلوماسية وحوارات علنية».

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