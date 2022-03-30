للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة في جلسة الأربعاء بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، مرجئًا الجلسة «حتى إشعار آخر»، كما ورد في بيان رسمي صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس.



وجاء في البيان «مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها»، دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. قال مصدر رسمي في المجلس لـ«فرانس برس» إن عدد المشاركين كان 178، فيما يحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين؛ أي 220 من 329 نائبًا للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. ومع فشل جلسة الأربعاء، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.