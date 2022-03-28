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زعيم الحوثيين في اليمن يحذر التحالف العسكري بقيادة السعودية من «تفويت» فرصة الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 09:28 مساء
زعيم الحوثيين في اليمن يحذر التحالف العسكري بقيادة السعودية من «تفويت» فرصة الهدنة
عبد الملك الحوثي. (الإنترنت)
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حذر زعيم الحوثيين في اليمن  عبد الملك الحوثي، الإثنين، التحالف بقيادة السعودية من «تفويت» فرصة الهدنة التي طرحها الحوثيون، السبت، لوقف الضربات على السعودية.

وقال الحوثي، في كلمة لمناسبة شهر رمضان بثتها قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، «لن نألو جهدًا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدًا باستمرار الحصار»، وفق «فرانس برس». 

(فرصة الهدنة)
وأضاف: «ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات، والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال»، محذرً:ا «ستندمون إذا فوتموها» (فرصة الهدنة).

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وأعلن الحوثيون، السبت، هدنة لمدة ثلاثة أيام، وعرضوا محادثات سلام شرط أن يوقف السعوديون غاراتهم الجوية والحصار المفروض على اليمن، ويسحبوا «القوات الأجنبية». وبعد ساعات من إعلان الهدنة، شن التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية على اليمن.

 16 هجوم في أرجاء السعودية
وتأتي مبادرة الحوثيين المدعومين من إيران غداة شنهم 16 هجومًا في أرجاء السعودية، بينها هجوم استهدف منشآت نفطية لشركة «أرامكو» في مدينة جدة، عشية الذكرى السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين. ولم يعلق التحالف بعد على إعلان الحوثيين الهدنة.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية في العام 2015، بعدما استولى الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام السابق. وأودت الحرب بمئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، وتركت الملايين على شفا مجاعة في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

ورفض الحوثيون، منتصف مارس، مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن يعقد بين 29 مارس و7 أبريل في الرياض؛ بسبب إجرائه «في دول العدوان» في إشارة للسعودية. كما سبق أن رفضوا مبادرة لوقف إطلاق النار طرحتها السعودية العام الماضي.

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