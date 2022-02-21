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آلاف السودانيين يتظاهرون مجددا ضد «الانقلاب».. والسلطات تفرج عن معتقلين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 06:55 مساء
آلاف السودانيين يتظاهرون مجددا ضد «الانقلاب».. والسلطات تفرج عن معتقلين
تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري. (أ ف ب)
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خرج آلاف السودانيين المناهضين للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، العام الماضي، إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة للتظاهر الإثنين، بحسب ما أفاد شهود عيان، في حين أفرجت السلطات عن معتقلين.

وقالت المحامية إنعام عتيق، التي تتابع مع محامين آخرين قضايا المعتقلين، إنه «منذ مساء أمس (الأحد) وحتى الآن تم إطلاق سراح 41 معتقلًا». وأضافت: «مازلنا ننتظر مجموعة أخرى، قالوا (السلطات) إنه سيتم ترحيلهم من سجن سوبا إلى أقسام الشرطة تمهيدًا لإطلاقهم»، بحسب «فرانس برس».

 المحامين المناهضين للانقلاب
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من المحامين المناهضين للانقلاب، فإن «عدد المعتقلين (في حملة القمع الأمنية) تجاوز 200 شخص». ونقل البيان عن المحامين قولهم إن ما قامت به السلطات هو «حركة تمويهية، القصد منها إخفاء الحقائق وتضليل المبعوث الأممي لفهم أنه لا يوجد أي معتقل في زنازين النظام».

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ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم، ونفذ انقلابًا عسكريًّا في أكتوبر، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة. وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، التي انتهت إلى تقاسم السلطة في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير العام 2019.

ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 82 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، بحسب «لجنة أطباء السودان المركزية». كما اعتُقل عديد السياسيين والناشطين الداعمين للديمقراطية.

 قنابل الغاز المسيل للدموع 
وفي الخرطوم، أطلقت القوات الأمنية، الإثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التجمع خارج القصر الرئاسي وسط العاصمة.

وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، تجمع المتظاهرون وهتفوا «العسكر إلى الثكنات والشارع إلى المكنات». وبحسب أمل حسين أحد شهود العيان من ولاية القضارف شرق البلاد، فقد هتف المحتجون «مدنية خيار الشعب».

وفي مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، تظاهر المحتجون أمام أحد المباني الحكومية قبل أن تعترض الشرطة مسيرتهم، بحسب شهود. وتأتي تظاهرات الإثنين غداة وصول خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي ديانغ خلال الزيارة مسؤولين من الحكومة السودانية، وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان.

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