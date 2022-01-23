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وزير الخارجية الكويتي يقدم مقترحات للبنان لتخفيف التوتر مع دول الخليج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 05:38 مساء
وزير الخارجية الكويتي يقدم مقترحات للبنان لتخفيف التوتر مع دول الخليج
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (يمين) مستقبلا وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت. (أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، إنه قدم إلى السلطات اللبنانية قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.

وسلَّم المقترحات إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، خلال زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي كبير إلى لبنان منذ نشوب التوتر الدبلوماسي في العام الماضي، وفق «فرانس برس».

 إعادة الثقة بين لبنان والدول الخليجية
وتأتي الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.

وقال الشيخ أحمد للصحفيين الأحد عقب لقائه الرئيس عون، إن قائمة «أفكار ومقترحات قُدِّمت بالأمس، وذكرتها اليوم إلى فخامة الرئيس». وأضاف «ننتظر منهم إن شاء الله الرد عليها» رافضًا الخوض في مزيد من تفاصيل المقترحات.

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ولفت الشيخ أحمد إلى أن وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب سيزور الكويت نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس ميقاتي دُعي أيضًا لزيارة الكويت من دون أن يُحدّد موعدًا لهذه الزيارة.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن «يدافعون عن أنفسهم» في وجه «اعتداء خارجي» من السعودية والإمارات.

 السفير اللبناني يغادر الرياض 
واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. 

وتضامنًا مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقًا «التشدد» في منح تأشيرات للبنانيين.

وقدّم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.

وفاقمت الأزمة الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي يواجه أزمة مالية قال البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. وتفيد تقديرات بأن أكثر من 300 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويشكّلون شريانًا حيويًا لبلادهم.

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