للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. دعوة الحكومة اللبنانية للانعقاد خلال أيام

رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، (أرشيفية: أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر منهيًا فيما يبدو مواجهة شلت عمل الحكومة وسط أزمة مالية.

وقال ميقاتي عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون: «أبلغت الرئيس عون أن الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة وسيجري تسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور تسلُّم الموازنة سيُجرى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

ورفضت جماعة «حزب الله» القوية المدعومة من إيران وحليفتها حركة «أمل» السماح لمجلس الوزراء بالاجتماع منذ 12 أكتوبر، وطالبتا باستبعاد قاض يحقق في الانفجار المدمر الذ وقع في مرفأ بيروت العام 2020. وقال ميقاتي إن السلطة التنفيذية ليس لها رأي في الأمر.

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وحال عدم اجتماع الحكومة دون اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة وصفتها جهات دولية بأنها واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في تاريخ العالم. فسجلت العملة الوطنية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 30 ألف ليرة للدولار الليلة الماضية لتفقد بذلك 95% من قيمتها مقارنة بقيمتها العام 2019.

وقال ميقاتي إن موافقة الحكومة والبرلمان على الموازنة العامة لعام 2022 مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وسط محادثات بشأن برنامج دعم يعد أساسيا لإنعاش الاقتصاد اللبناني. وأضاف ميقاتي أنه يعتقد أن جدول أعمال الحكومة وعرض الموازنة يزيدان من أهمية اجتماع الحكومة، واستبعد أن يتخاذل أحد عن واجبه الوطني.