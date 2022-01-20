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البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 09:55 مساء
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان. (سونا)
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الخميس، قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة الانتقالية الجديدة.

وقال المجلس، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن البرهان أصدر قرارا بتكليف عدد من الشخصيات مهام الوزراء بالوزارات، وهم كالتالي:

1- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء
2- السفير علي الصادق علي - وزارة الخارجية
3- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور
4- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات
5- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة
6- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين
7- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط
8- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية
9- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي
10- أحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
11- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة
12- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري
13- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
14- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام
15- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.

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