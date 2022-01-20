مصر تدين هدم «الاحتلال» منزلا في الشيخ جراح: انتهاك للشرعية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ومبنى في حي الشيح جراح بمدينة القدس الشرقية، معتبرة أن ممارسات تل أبيب تنتهك الشرعية الدولية والقانوني الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها تؤكد بالغ رفضها لعمليات الهدم، مؤكدة أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح تعد «استمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

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وأوضح الناطق باسم الوزارة، أحمد حافظ، إن مصر موقفها ثابت من «رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين».

وأكد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية «تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة».