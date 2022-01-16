قطر: وفاة رضيع عمره 3 أسابيع جراء الإصابة بـ«كوفيد-19​​».. وتحذير من موجة الجائحة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ٣ أسابيع نتيجة لإصابة بـ«كوفيد-19»، واشارات الوزارة إلى أن الطفل لم يكن يعاني من اية حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة لتصبح هذه الحالة هي ثاني حالة وفاة لطفل نتيجة الإصابة بكوفيد-19 في قطر منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: «على الرغم من ان الأطفال كانو اقل عرضة لخطر الاصابة الشديدة في بداية الجائحة إلا ان الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» شملت عددًا أكبر من الأطفال مما أدى الى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية مقارنة بالموجتين السابقتين».

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وأوضحت الوزارة ان وفاة الرضيع تمثل تنبيهًا واضحاً بأن الأفراد من جميع الأعمار معرضون لخطر الإصابة بكوفيد-19 وعلى الرغم من ندرة هذه الحالات إلا أن معظم دول العالم قد سجلت حالات وفيات بين الأطفال منذ بداية جائحة كوفيد-19.



ثلاثة إجراءات رئيسية

وأهابت وزارة الصحة القطرية بمواطنيها على أهمية تعاون كافة أفراد المجتمع لدعم الجهود المستمرة لمكافحة فيروس كوفيد-19، من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية تتضمن:

أولاً: تلقي التطعيم، بما في ذلك تلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 دون تأخير عندما يكون الفرد مؤهلاً لتلقيها، بما في ذلك النساء الحوامل حيث يسهم التطعيم في حماية الفرد والمحيطين به، وثانياً: والعزل الذاتي عن الآخرين عند الشعور بأعراض كوفيد-19، وإجراء الفحص في حال الحاجة لذلك. بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بانتظام مع الالتزام بالقيود المفروضة.