أطفال البرازيل يحصلون على تطعيم جماعي ضد كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت السلطات البرازيلية تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد «كوفيد-19» في ساو باولو بعد شهر من موافقة السلطات الصحية على هذه الخطوة رغم انتقادات الرئيس جاير بولسونارو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودافي سيريمراميوي زافانتي، وهو من السكان الأصليين يبلغ من العمر ثماني سنوات ويعاني إعاقة، هو أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح خلال حفل رسمي في مستشفى عيادات ساو باولو.

وأُقيم هذا الحفل في حضور جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو المنتمي إلى يمين الوسط والمعارض الشرس لبولسونارو والمرشح لانتخابات الرئاسة في أكتوبر، وفي ساو باولو، أكبر مدينة في البرازيل والبالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، كان قد جرى أيضًا إعطاء أول حقنة لجرعة مضادة لـ«كوفيد» في البلاد، تلقتها ممرضة تبلغ 54 عامًا، في 17 يناير 2021.

تطعيم جماعي للأطفال

ويبدأ التطعيم الجماعي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا الأسبوع المقبل في كل أنحاء البلاد بجرعات الأطفال من لقاح «فايزر-بايونتك»، على أن يتم أولًا الحصول على إذن أولياء أمورهم.

وسيتمكن أكثر من 20 مليون طفل من تحصين أنفسهم ضد الفيروس بجرعات من لقاح فايزر-بايونتك المخصص للأطفال وستعطى الأولوية للأولاد المصابين بأمراض ولأطفال السكان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر مثل السكان الأصليين.

وتبدأ حملة التطعيم هذه بعد شهر من حصولها على الضوء الأخضر من وكالة المراقبة الصحية «أنفيسا»، ومنذ ذلك الحين، واصل الرئيس بولسونارو انتقاد هذا القرار، مؤكدًا أنه لن يقوم أبدًا بتطعيم ابنته لورا البالغة من العمر 11 عامًا. وأثار رئيس الدولة غير الملقح، جدلًا كبيرًا عندما طلب نشر قائمة المسؤولين عن الموافقة على تطعيم الأطفال.

ونددت رابطة من موظفي «أنفيسا» بـ«الأساليب الفاشية»، وطلب مدير الوكالة من الشرطة حماية موظفيه بعد انتشار تهديدات، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، تُوفي أكثر من 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بسبب كوفيد في البرازيل التي تسجل بالإجمال أكثر من 620 ألف حالة وفاة بالفيروس، وهي ثاني أسوأ حصيلة بعد الولايات المتحدة.

ويرى كثير من الخبراء أن من الضروري شمل الأطفال في حملة التطعيم لحمايتهم ووقف الجائحة، في وقت ينتشر المتحور أوميكرون.

وارتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد» في البرازيل بشكل كبير منذ ظهور «أوميكرون»، حيث تم تسجيل 112286 حالة جديدة في غضون 24 ساعة فقط يوم الجمعة، وهو رقم قريب من الرقم القياسي المطلق البالغ 115228 حالة الذي تم تسجيله في 23 يونيو في منتصف الموجة الثالثة من الفيروس.