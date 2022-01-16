Atwasat

أطفال البرازيل يحصلون على تطعيم جماعي ضد كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 01:25 مساء
أطفال البرازيل يحصلون على تطعيم جماعي ضد كوفيد
الطفل دافي سيريمراميوي زافانتي هو أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح. 14 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

باشرت السلطات البرازيلية تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد «كوفيد-19» في ساو باولو بعد شهر من موافقة السلطات الصحية على هذه الخطوة رغم انتقادات الرئيس جاير بولسونارو، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ودافي سيريمراميوي زافانتي، وهو من السكان الأصليين يبلغ من العمر ثماني سنوات ويعاني إعاقة، هو أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح خلال حفل رسمي في مستشفى عيادات ساو باولو. 

وأُقيم هذا الحفل في حضور جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو المنتمي إلى يمين الوسط والمعارض الشرس لبولسونارو والمرشح لانتخابات الرئاسة في أكتوبر، وفي ساو باولو، أكبر مدينة في البرازيل والبالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، كان قد جرى أيضًا إعطاء أول حقنة لجرعة مضادة لـ«كوفيد» في البلاد، تلقتها ممرضة تبلغ 54 عامًا، في 17 يناير 2021.

تطعيم جماعي للأطفال
ويبدأ التطعيم الجماعي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا الأسبوع المقبل في كل أنحاء البلاد بجرعات الأطفال من لقاح «فايزر-بايونتك»، على أن يتم أولًا الحصول على إذن أولياء أمورهم. 

وسيتمكن أكثر من 20 مليون طفل من تحصين أنفسهم ضد الفيروس بجرعات من لقاح فايزر-بايونتك المخصص للأطفال وستعطى الأولوية للأولاد المصابين بأمراض ولأطفال السكان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر مثل السكان الأصليين.

وتبدأ حملة التطعيم هذه بعد شهر من حصولها على الضوء الأخضر من وكالة المراقبة الصحية «أنفيسا»، ومنذ ذلك الحين، واصل الرئيس بولسونارو انتقاد هذا القرار، مؤكدًا أنه لن يقوم أبدًا بتطعيم ابنته لورا البالغة من العمر 11 عامًا. وأثار رئيس الدولة غير الملقح، جدلًا كبيرًا عندما طلب نشر قائمة المسؤولين عن الموافقة على تطعيم الأطفال.

ونددت رابطة من موظفي «أنفيسا» بـ«الأساليب الفاشية»، وطلب مدير الوكالة من الشرطة حماية موظفيه بعد انتشار تهديدات، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، تُوفي أكثر من 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بسبب كوفيد في البرازيل التي تسجل بالإجمال أكثر من 620 ألف حالة وفاة بالفيروس، وهي ثاني أسوأ حصيلة بعد الولايات المتحدة.

ويرى كثير من الخبراء أن من الضروري شمل الأطفال في حملة التطعيم لحمايتهم ووقف الجائحة، في وقت ينتشر المتحور أوميكرون.

وارتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد» في البرازيل بشكل كبير منذ ظهور «أوميكرون»، حيث تم تسجيل 112286 حالة جديدة في غضون 24 ساعة فقط يوم الجمعة، وهو رقم قريب من الرقم القياسي المطلق البالغ 115228 حالة الذي تم تسجيله في 23 يونيو في منتصف الموجة الثالثة من الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل ...
أطفال البرازيل يحصلون على تطعيم جماعي ضد كوفيد
أطفال البرازيل يحصلون على تطعيم جماعي ضد كوفيد
أوكرانيا تؤكد أن لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني
أوكرانيا تؤكد أن لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني
السلطات الإيرانية تعيد باحثة تحمل الجنسية الفرنسية إلى السجن
السلطات الإيرانية تعيد باحثة تحمل الجنسية الفرنسية إلى السجن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة ......
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة ......
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
المزيد
بوركينا فاسو: مقتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شمال البلاد
بوركينا فاسو: مقتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شمال البلاد...
إيران: الحرس الثوري يعلن إجراء تجربة على صاروخ يعمل بالوقود الصلب
إيران: الحرس الثوري يعلن إجراء تجربة على صاروخ يعمل بالوقود ......
فرانس برس: وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
فرانس برس: وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا...
السلطات الإيرانية تعيد باحثة تحمل الجنسية الفرنسية إلى السجن
السلطات الإيرانية تعيد باحثة تحمل الجنسية الفرنسية إلى السجن...
أوكرانيا تؤكد أن لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني
أوكرانيا تؤكد أن لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط