الصومال: نائب وزير الإعلام يعتبر تعليق الرئيس لسلطات رئيس الوزراء «انقلاب غير مباشر»

رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. (الإنترنت)



اعتبر نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف عمر، الإثنين، أن قرار الرئيس محمد عبد الله تعليق سلطات رئيس الوزراء «انقلاب غير مباشر».

وقال، عبد الرحمن يوسف عمر، إن «انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه»، مشيرًا عبر منشور على موقع فيسبوك إلى أن «ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر».

وأعلن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله، الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد روبلي غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وصرح مكتب الرئيس في بيان «قرر الرئيس تعليق (عمل) رئيس الوزراء ووضع حد لصلاحياته منذ أن بات ضالعا في الفساد»، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقا للوكالة الفرنسية، غالبا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه. واتهم روبلي الأحد الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

وأعلن الرئيس الصومالي، محمد فارماجو، أنه سحب من رئيس الحكومة تكليفه تنظيم انتخابات طال انتظارها، ما تسبب بأزمة مؤسسية خطيرة، بسبب «فشله» في مسؤولياته.

وتدور خلافات متكررة بين الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف بفارماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وقد يؤدي هذا القرار إلى تصعيد جديد على رأس هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي.

وقال فارماجو في بيان إن «رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020» الموقع منذ أكثر من 15 شهرًا، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار «قيادة كفؤة» تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس، وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظامًا انتخابيًا معقدًا وغير مباشر.