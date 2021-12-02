غوتيريس يحث السودانيين على القبول باتفاق حمدوك مع الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:30 صباحا
تظاهرات سابقة في السودان. (الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، الشعب السوداني إلى تغليب «الحسّ السليم» والقبول بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مع الجيش لضمان «انتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان».

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي: «أتفهّم ردّة فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أيّ حلّ مع الجيش» لكن «بالنسبة لي، فإنّ إطلاق رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهمّ»، وأضاف: «ينبغي عليَّ أن أدعو إلى الحسّ السليم. أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالًا فعّالًا إلى الديمقراطية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

وتوجّه غوتيريس للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصًا للمطالبة بحكم مدني، محذّرًا إيّاهم من أن «التشكيك في هذا الحلّ (...) حتّى وإن كنت أتفهّم سخط الناس، سيكون خطيرًا جدًا على السودان»، ومضى يقول: «ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان».

- إطلاق الغاز المسيل لتفريق متظاهرين قرب القصر
محتجون سودانيون يعتزمون الخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي

وأتى نداء غوتيريس غداة احتجاج آلاف السودانيين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في تظاهرة أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتتواصل الاحتجاجات في السودان منذ الإجراءات التى أعلنها قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر ومن ضمنها حلّ كلّ مؤسسات السلطة الانتقالية، و«الإطاحة» بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أُبرم العام 2019 عقب سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير.  

وتزامنًا مع القرارات التي أصدرها البرهان، اعتُقل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء حكومته وسياسيين، إلا أنّ حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر. وبعد الاتفاق، أُفرج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وحُدد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة