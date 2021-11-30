«رويترز»: محتجون سودانيون يعتزمون الخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:24 مساء
مواطنون يشاركون في احتجاج في العاصمة السودانية الخرطوم، 25 نوفمبر 2021. (رويترز)

يعتزم محتجون الخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي وفي أنحاء السودان، اليوم الثلاثاء، في أحدث موجة من الاحتجاجات على «الحكم العسكري» في أعقاب انتزاع الجيش للسلطة الشهر الماضي.

ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات، رغم اتفاق في الأسبوع الماضي أعاد رئيس الوزراء المدني، عبدالله حمدوك، إلى منصبه وأدى إلى إطلاق معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ «الانقلاب». ووضع «استيلاء» الجيش على السلطة في 25 أكتوبر نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ولاقى إدانة من القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات، وفق وكالة «رويترز».

ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصًا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات. وأطلقت السلطات وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين وفقًا لحسابه على «تويتر» ومصادر مقربة منه.

- «فرانس برس»: مظاهرات في السودان احتجاجا على «حكم العسكر»
إطلاق غاز مسيل للدموع على متظاهرين معارضين للجيش في الخرطوم

لكن المحامي معز حضرة، قال إن صالح وآخرين بينهم سياسيان ما زالا محتجزين هما إبراهيم الشيخ، وإسماعيل التاج، يواجهان اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة، وأضاف: «هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال قُبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم».

وقال التحالف المدني المعروف باسم «قوى الحرية والتغيير» في بيان، في وقت مبكر الثلاثاء: «سنواصل التصعيد الجماهيري رفقة كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن».

وفي إشارة إلى كبار العسكريين، قالت لجان الخرطوم أمس الإثنين: «لا نفرق بين حمدوك وبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق».

ويقول الفريق أول عبدالفتاح البرهان إن «انتزاع السلطة كان ضروريًا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن المظاهرات السلمية مسموح بها»، وأضاف: «التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات ووجه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة».

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