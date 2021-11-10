السيسي يبحث مع رئيسة تنزانيا تطورات سد النهضة ومكافحة الإرهاب

السيسي يستقبل رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية. (الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن، في القاهرة، التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين»، ورحب الرئيس المصري بالرئيسة التنزانية في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذي يربط بين البلدين.

تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين، كما أكد على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة.

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من جانبها، أكدت الرئيسة سامية حسن حرص تنزانيا على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، فضلاً عن اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر التنزانية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد «جوليوس نيريري»، والذي يمثل نموذجًا يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

تطورات قضية سد النهضة

كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة؛ حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وأكد الرئيس المصري الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادًا لقواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، بما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح آفاقًا للتعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة