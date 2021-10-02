تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 02:41 مساء
الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي في قصر الرئاسة التونسية. 15 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

دعا رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، النواب إلى «العمل»، مشيرًا إلى أن البرلمان في حالة «انعقاد دائم»، متحديًا قرار الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل المجلس، وذلك في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال الغنوشي في تغريدة على «تويتر» إن «مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم»، ويعمق إعلان الغنوشي النزاع بشأن شرعية قرارات سعيد التي أعلنها في يوليو بالسيطرة على معظم السلطات التشريعية والتنفيذية في خطوة وصفها معارضو الرئيس بأنها انقلاب.

وطوقت قوات الأمن في وقت سابق من يوم الجمعة مقر البرلمان تحسبًا لقدوم النواب وتعرض قيس سعيد المنتخب في العام 2019 لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في يوليو بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.

وعيَّن سعيد يوم الأربعاء الماضي نجلاء بودن، الجيولوجية التي ليس لها خبرة تذكر في العمل السياسي، رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل المنصب في تونس.

وفي الأسبوع الماضي، ألغى الرئيس أغلب أجزاء الدستور، قائلًا إنه يستطيع أن يحكم بمراسيم ويسيطر على الحكومة بنفسه خلال فترة استثنائية لم يعلن عن موعد انتهائها لتزداد الشكوك في المكاسب الديمقراطية التي تحققت عقب الثورة العام 2011 التي كانت إيذانًا باحتجاجات الربيع العربي.

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