قصف مبنى يضم نقطة طبية في شمال غرب سورية

مبنى يضم نقطة طبية دمرت في قصف للنظام السوري في منطقة جبل الزاوية بشمال غرب سورية، 8 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

استهدف الجيش السوري، فجر الأربعاء، بقذائف صاروخية مبنى يضم نقطة طبية في محافظة إدلب شمال غرب سورية؛ مما أدى إلى مقتل سيدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهرت صور التقطها مصور وكالة «فرانس برس» في قرية مرعيان في منطقة جبل الزاوية مبنى من طابقين، طال القصف الطابق الأول وأدى إلى دمار جزء منه، بينما تضرر الطابق الأرضي الذي يُستخدم كنقطة طبية. وشوهد رجال يعملون على إخراج مستلزمات طبية ومعدات بسيطة من المركز. وأدى القصف، وفق المرصد، إلى مقتل زوجة مدير المركز الطبي الذي يقطن وعائلته في الطابق الأول.

والنقطة الطبية هي العيادة الوحيدة تقريباً التي تستقبل الجرحى في جبل الزاوية بانتظام وتقدم لهم إسعافات أولية قبل نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة. وخلال سنوات النزاع، استهدفت قوات النظام مراراً نقاطاً طبية ومستشفيات خلال هجماتها العسكرية على معاقل المعارضة.

وصعّد الجيش السوري الأسبوع الحالي وتيرة قصفه على مناطق في المحافظة بينها مدينة إدلب حيث قتل أربعة مدنيين بينهم طفل وشابة ليل الثلاثاء، جراء قصف مدفعي كان الأول منذ نحو عشرة أشهر، بحسب المرصد.

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وتتعرض مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب منذ يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

ويسري منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة أعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.