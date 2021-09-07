إقالة مدير الأمن العام في السعودية من منصبه وإحالته إلى التحقيق

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. (أرشيفية: الإنترنت)

أقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، مدير الأمن العام في المملكة الفريق خالد بن قرار الحربي من منصبه وأحاله إلى التحقيق بعد اتهامه بممارسات فساد، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ووفق نص قرار الملك سلمان الذي نشرته «واس» وتابعته «بوابة الوسط»، فإن الفريق الأول خالد بن قرار الحربي متهم بارتكاب «تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص».

وبناء على ذلك، فقد أمر الملك سلمان في قراره بإنهاء «خدمة مدير الأمن العام الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق» على أن «تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل مَن له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم».