مقتل فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطينيون يشيعون جثماني شابين قتلا في اشتباكات مع الاحتلال، 16 أغسطس 2021، (ا ف ب)

قتل فتى فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الضفة الغربية، خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس لاعتقال شخص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15عاما) بعدما أدخل فجر اليوم (الثلاثاء) مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس»، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه وخلال اعتقاله مطلوبين في مخيم بلاطة للاجئين، أطلقت النيران الحية على جنوده من أسطح المباني، الذين ردوا على مصادر إطلاق النار.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات اعتقال بشكل دوري في الضفة الغربية والقدس، وهو ما أدى في كثير من حالات إلى سقوط ضحايا بين الفلسطينيين.