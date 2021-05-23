3 آلاف طن من المواد الغذائية.. قافلة مساعدات مصرية تصل ميناء رفح لتوصيلها لقطاع غزة

قافلة مساعدات مصرية تصل إلى ميناء رفح البري. (الإنترنت)

وصلت قافلة مساعدات مصرية إلى ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيلها للجانب الفلسطيني.

المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة

وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي على صفحة مجلس الوزاراء بـ«فيسبوك» أن «صندوق تحيا مصر»، وهو كيان يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي، قام بتجهيز القافلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وتتضمن قافلة «صندوق تحيا مصر» 130 حاوية محملة بأكثر من ثلاثة آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضراوات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب وسجاد وأغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وكذلك ملابس وأدوية. التي ستصل للفلسطينيين تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل مزيد الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

- ماكرون والسيسي يشددان على «الضرورة المطلقة» لإنهاء التصعيد في غزة

- قمة ثلاثية بالإليزية.. السيسي يطرح مبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة نصف مليار دولار

يذكر أن صندوق «تحيا مصر» يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن قافلة اليوم تعد إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها، التي تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان.

قافلة مساعدات مصرية تصل إلى ميناء رفح البري. (الإنترنت)