الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 06:46 مساء
استطلاع رؤية هلال رمضان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، الأحد، أن بعد غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، ليكون يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر شعبانK. 

في مصر، أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدًا الإثنين، هو المتمم لشهر شعبان من العام 1442 ه‍، وأن الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وفي المملكة العربية السعودية، قالت المحكمة العليا في بيان «عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة».

أما قطر، فقد أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدًا الإثنين، الموافق 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان 1442 هـ، وأن بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 أول أيام رمضان المبارك 1442 هـ.

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