أمر قضائي باحتجاز السياسي التونسي البارز نبيل القروي بشبهة فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 07:42 مساء
السياسي وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم محكمة القطب القضائي في تونس إن قاضيا أمر، يوم الخميس، بسجن قطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وسبق له الترشح بانتخابات الرئاسة. والحزب مكون رئيسي بائتلاف برلماني يدعم الحكومة، وفق «رويترز».

وإذا تفكك الائتلاف الداعم للحكومة، والذي يضم أحزاب قلب تونس والنهضة والكرامة، فهذا يهدد بشكل جدي مصير حكومة هشام المشيشي الهشة أصلا والتي تواجه مصاعب اقتصادية غير مسبوقة واحتجاجات في عدة مناطق تطالب بفرص العمل.

حزب قلب تونس: ليس إدانة بل إجراء تحفظي
وقال حزب قلب تونس في بيان: «هذا الإيقاف ليس إدانة بل إجراء تحفظي... ويدعو الحزب هياكله ومناضليه إلى التزام الهدوء». وأضاف أنه يدين الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف لمحاولة توجيه القضية.

وفي أغسطس من العام الماضي اعتقل القروي ولكن أطلق بعد بضعة أشهر وسط الانتخابات، غير أن البحث في شبهات الفساد المالي ظل متواصلا. واعتقل القروي آنذاك بشبهة غسل الأموال والفساد، وهي نفس القضية التي أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن من أجلها الآن.

وقال القروي العام الماضي إنه واثق من براءته وإن خصومه السياسيين وتحديدا حزب النهضة الإسلامي هم من كانوا وراء سجنه. لكن القروي أصبح الآن حليفا للنهضة في البرلمان.

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