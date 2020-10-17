«فرانس برس»: مدعية المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم للبحث في تسليم البشير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 12:28 مساء

صرح مصدر حكومي سوداني بأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ستصل السبت إلى الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن «فاتو بنسودا تصل الخرطوم اليوم السبت في زيارة تمتد لثلاثة أيام تلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير وآخرين إلى المحكمة».

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي يونيو الماضي سلم علي كوشيب، أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد إطاحة البشير في أبريل 2019 موافقتها على «مثول» المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه، والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عامًا موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين، حيث يحاكم البشير مع 27 شخصًا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح الحكومة المنتخبة وقتذاك.

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