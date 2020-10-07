رئيس الوزراء الأردني: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز. (الإنترنت)

حذر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، من ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا»، قائلا إن ارتفاع الإصابات وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ.

وأضاف الرزاز في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأول لفريق الدعم اللوجستي للصحة العامة في وزارة الصحة، لبحث آلية دعم الوزارة بالأعمال الإدارية واللوجستية في مختلف المجالات للتعامل مع تداعيات أزمة «كورونا» في الأردن، أن الوضع لم يعد يحتمل استغراق ظهور نتيجة فحص الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لأيام، قائلا: «عامل الوقت أصبح ضروريا»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

- الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» منذ بدء الوباء

- الأردن يقرر تعليق الدراسة وإغلاق الأسواق ودور العبادة أسبوعين

وأوضح الرزاز أن حجم التحدي في مواجهة الجائحة اختلف عن السابق، خصوصا مع ازدياد عدد الإصابات. وقال إن الأمر يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة، مع الحرص على التشاركية في البنية التحتية للمنظومة الصحية سواء أكانت مستشفيات حكومية أو خاصة أو عسكرية.

ارتفاع الإصابات بالمتتالية الهندسية

وقال الرزاز إن «دقة الأرقام أصبحت في غاية الأهمية ولا يجوز الاجتهاد في أي رقم متعلق بالمنظومة الصحية، سواء الغرف المتاحة للعزل أو العناية الحثيثة أو أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك عدد فرق التقصي وعدد الفحوص وعدد المختبرات التي تستقبل الفحوص وسرعة النتيجة والتصرف بالنتيجة».

وحذر الرزاز من أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود والتأكد من مدى جاهزية النظام الصحي من حيث عدد غرف العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي في حال تضاعفت أعداد الحالات.

من جانب آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن الدولة تتوجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانات والموارد المتاحة بشكل متكامل من جميع القطاعات للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه.