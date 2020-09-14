الأردن يقرر تعليق الدراسة وإغلاق الأسواق ودور العبادة أسبوعين

طاقم من الممرضين بالقرب من سيارة إسعاف بالأردن. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، تعليق الدوام لطلبة المدارس، والعودة للتعلم عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اتخذ، الإثنين، جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى، وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف»، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

تعليق الدوام

وقال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، إن تطبيق القرار يبدأ من الخميس، وهو يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة. وجاء هذا القرار بعد تسجيل 214 إصابة في المملكة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 3528 شخصا، تعافى منهم 2255 شخصا، وتوفي 26 مصابا.

واستثنت الحكومة من القرار، المراحل التعليمية للصفوف الأول والثاني والثالث، ولكنها أتاحت لهم إمكانية اختيار التعلم عن بعد، فيما يبقى دوام طلبة المرحلة الثانوية العامة على ما هو عليه. وللطلبة الذين سيبقى عليهم الدراسة في الصفوف، اشترطت الوزارة ألا يزيد العدد في الصف الواحد على 20 طالبا.

إغلاق المساجد والكنائس

من جهة أخرى، قررت الحكومة إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين، وحصر تقديم الخدمات عبر التوصيل فقط، وإغلاق الأسواق الشعبية. كما تقرر إغلاق دور العبادة من مساجد وكنائس، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق مقيمي التجمعات مثل حفلات الأعراس وبيوت العزاء، وغيرها من التجمعات، وفي حال عدم الالتزام سيتم حبس منظم الفعالية لمدة أسبوعين.

ويأتي الارتفاع في الإصابات بعد أسبوعين من فتح المدارس وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، وبعد نحو خمسة أيام من إعادة الرحلات الدولية المنتظمة.