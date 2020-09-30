الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» منذ بدء الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 07:55 مساء
طاقم من الممرضين بالقرب من سيارة إسعاف بالأردن. (الإنترنت)

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، إن المملكة سجلت 1776 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو أعلى عدد يومي للإصابات ترصده منذ بداية الجائحة.

وأضاف وزير الصحة الأردني، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816، فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس الماضي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

الأردن يقرر تعليق الدراسة وإغلاق الأسواق ودور العبادة أسبوعين.

كما لفت سعد جابر إلى أن 600 حالة بـ«كورونا» تم تسجيلها في منشأة اقتصادية واحدة بالزرقاء. ووزعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» على النحو التالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، وإصابة واحدة في المفرق وثلاث في جرش، و23 في إربد، وخمس في العقبة، وإصابة واحدة في الطفيلة.

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