ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات السودان إلى 89 شخصا وغرق جزء من أم درمان

سودانيون يمشون على أكياس من الرمل للوصول إلى منازلهم في شارع غارق بالسيول في جنوب الخرطوم، 31 أغسطس 2020. (أ ف ب)

تسببت السيول والفيضانات الموسمية التي تضرب السودان منذ أكثر من شهر بمقتل 89 شخصا وإصابة 44 آخرين وغرق جزء من أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، تحت المياه.

ووفق حصيلة جديدة صدرت الاثنين عن الدفاع المدني السوداني، فقد دمّر 37249 منزلا بشكل كامل إضافة إلى 150 مرفقا عاما، وفق «فرانس برس».

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وقالت وزارة الري والموارد المائية «وصل النيل الأزرق إلى مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902». وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان من يونيو إلى أكتوبر مما يتسبب بفيضانات شديدة كل عام.

ووفق أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) عن السودان الخميس، فإن 381770 شخصا «تضرروا» بالفيضانات هذا العام. والولايتان الأكثر تضررا هما شمال دارفور وسنار (جنوب). وفي العام 2019، طاولت أضرار الأمطار الغزيرة الموسمية 400 ألف شخص في المجموع، وفقا لناطق باسم «أوشا».