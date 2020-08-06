مصرع 10 أشخاص وتدمير 3000 منزل و8 مساجد في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 03:03 مساء
سيول بعد أمطار غزيرة جنوب غرب الخرطوم 2 أغسطس 2020. (فرانس برس)

أعلن الدفاع المدني السوداني، الخميس، مصرع عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليا أو جزئيا بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف المناطق بالبلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدفاع المدني إن «عدد الوفيات بسبب الأمطار ارتفع إلى عشرة»، مشيرا إلى أن 1872 منزلا تهدم بشكل كامل و1508 منازل تهدمت جزئيا، كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر، الأربعاء، أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار. وقال إن «الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد».

وقال الدفاع المدني إنه يتوقع هطول مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان، وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي، إضافة إلى ذلك، انهار سد «بوط» في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية، وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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