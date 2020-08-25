حمدوك: الحكومة السودانية الانتقالية «لا تملك تفويضا» باتخاذ قرار حول التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 04:08 مساء
رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك. (الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إثر محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الخرطوم، أن حكومته «لا تملك تفويضا» لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل، وأن مهمتها «محددة» باستكمال العملية الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن حمدوك قوله ردا على «الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل»، إن «المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وصولا إلى قيام انتخابات حرة»، مضيفا: «لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل»، حسب «فرانس برس».

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