عمان تستضيف قمة التعاون الإقليمي بحضور السيسي والعاهل الأردني والكاظمي الثلاثاء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، ونظيره الأردني الملك عبدالله الثاني. (الإنترنت)

أكدت مصادر أردنية وعراقية، الإثنين، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، الثلاثاء، في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس «كورونا المستجد» إثر وصوله إلى الأردن تحضيرًا للقاء.

ونقلت جريدة «الرأي» الأردنية الحكومية في خبر عاجل عن مصدر رسمي أن القمة الثلاثية ستعقد الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

من جانبه، قال أحمد ملال طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن «القمة ستعقد الثلاثاء لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة كإجراء احترازي».

إصابة وزير عراقي

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «بترا» إن «نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا، التي أُجريت له في الأردن إيجابية»، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمان الجمعة. ويخضع الوزير الشيباني والوفد المرافق له لحجر صحي.

وقال العضايلة إن ثبوت إصابة الوزير العراقي «تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية». ووصل الشيباني إلى عمان للمشاركة الثلاثاء في القمة المخصصة لبحث شؤون التجارة والاتصالات والنفط، وتجمع ليوم واحد بين العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يشارك فيها لأول مرة.

عودة الكاظمي من واشنطن

ومن المقرر أن يتوجه وزيرا النفط والتجارة العراقيان إلى الأردن، للمشاركة في الاجتماعات بعد أيام من عودة الكاظمي من زيارة لواشنطن. وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

وتجاوز عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في العراق 205 آلاف مع تسجيل 6500 وفاة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من «ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العراق بشكل كبير ومقلق، مما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريبًا». وأكدت فحوصات أُجريت الشهر الماضي إصابة نحو 24 نائبًا من أعضاء البرلمان العراقي بالمرض، توفيت منهم نائبة الشهر الماضي ومستشار رئاسي الأسبوع الماضي.