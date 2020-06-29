السعودية تسجل حصيلة وفيات يومية مرتفعة جراء «كورونا» .. واستقرار في الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 04:19 مساء
فحص درجات الحرارة في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الرابع على التوالي نحو أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع رصد قفزة ملموسة في حصيلة الوفيات جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض «كوفيد-19» عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 3989 إصابة أمس الأحد و3927 إصابة السبت و3938 إصابة يوم الجمعة، بحسب وكالة ألأنباء السعودية «واس».

وفيات فيروس «كورونا المستجد» تتخطى الألف في السعودية
السعودية تسجل 4919 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و39 حالة وفاة

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة 186436، بما في ذلك 57719 حالة نشطة منها 2285 مريضا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 48 وفاة جديدة ناجمة عن «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير (مقابل 40 وفاة الأحد و37 وفاة السبت)، ما يمثل تكرارا للرقم القياسي السلبي الذي تم تسجيله في 18 يونيو.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1599 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من كورونا في السعودية 127118 شخصا بتسجيل 2363 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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