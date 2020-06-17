السعودية تسجل 4919 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و39 حالة وفاة

فحص درجات الحرارة في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 141234 حالة، وتسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 2122 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 91662 حالة.

السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وأشارت إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات.

وأوضحت أن هناك أكثر من 200 عيادة «تطمن» منتشرة في المملكة، مشيرة إلى أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف من الممارسين الصحيين، وأكدت الوزارة أن معظم حالات كورونا لا تستدعي عناية طبية مكثفة.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت أوائل يونيو الجاري، إطلاق عيادات «تطمن»، وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيره.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعًا.