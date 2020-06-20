قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 05:55 مساء
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية اللواء شريف أحمد معوض. (أ ش أ)

أكد قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية، اللواء شريف أحمد معوض، أن «رجال القوات المسلحة لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة المهمة والحاسمة من تاريخ الوطن على تنفيذ كافة المهام التدريبية والعملياتية بكفاءة عالية، متسلحين بأعلى درجات الاستعداد القتالي, مراقبون للتهديدات الحالية والمحتملة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن».

وأشار قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوحدات القتالية بالمنطقة الغربية، إلى أن «رجال القوات المسلحة مستعدون لتنفيذ كل التكليفات التي توكل إليهم»، مشددًا على أنهم عاقدو العزم على تلبية نداء الوطن في أي وقت وأي مكان»، بحسب وكالة أنباء الشرق الوسط «أ ش أ».

وطالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية اليوم بضرورة الاستعداد لتنفيذ أي مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا تطلب الأمر، مشيدًا بالحالة القتالية والقدرات العالية التي أصبح يتمتع بها الجيش المصري الذي بات من أقوى جيوش المنطقة.

وقال الرئيس السيسي إن هناك الكثير من الأنشطة تتم، لا أحد يعرف عنها شيء، في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا، فهناك نحو 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات «الجوية والخاصة وحرس الحدود» وقوات كثيرة أخرى.

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