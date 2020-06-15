الملك المغربي يجري عملية في القلب

الملك المغربي يلقي خطابا وإلى يمينه ولي العهد، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مصادر رسمية مغربية بأن الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

وجاء في بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الايقاع الأذيني لقلب العاهل الأردني الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد، ما استدعى إجراء عملية كللت بالنجاح أمس الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت المصادر أن الأطباء أوصوا الملك بإزالة هذا الاضطراب، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل على غرار العملية التي أجريت له في 26 فبراير 2018 بباريس ومكنت من إعادة انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.