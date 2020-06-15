الملك المغربي يجري عملية في القلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 08:42 صباحا
الملك المغربي يلقي خطابا وإلى يمينه ولي العهد، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مصادر رسمية مغربية بأن الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

وجاء في بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الايقاع الأذيني لقلب العاهل الأردني الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد، ما استدعى إجراء عملية كللت بالنجاح أمس الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت المصادر أن الأطباء أوصوا الملك بإزالة هذا الاضطراب، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل على غرار العملية التي أجريت له في 26 فبراير 2018 بباريس ومكنت من إعادة انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو
عربى
فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل وتعهد بالتنسيق مع مصر وتونس
ليبيا
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«مسار».. مبادرة إعلامية شابة تناهض خطاب الكراهية
ليبيا
«لن نصبر كثيرًا».. «الرئاسي» يطالب الدول التي تعمل شركاتها النفطية في ليبيا ...
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية