مصر تسجل 399 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 11228

مصريون يرتدون كمامات تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد». (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في جمهورية مصر العربية إلى 11228 حالة، بعدما أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية 399 إصابة جديدة، الجمعة، فيما بلغ عدد وفيات الفيروس في البلاد 592 مع تسجيل 21 حالة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن عن خروج 173 مصابًا بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا مصر تسجل 347 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 حالة وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وكشفت عن تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت الناطق إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الجمعة، وصل إلى 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.