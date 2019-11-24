قوات الاحتلال تطلق الغاز قرب مجمع مدارس في الخليل.. وإصابة العشرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 11:25 صباحا
فلسطينيون يهربون من قنابل الغاز خلال اشتباكات على حدود قطاع غزة، 30 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت وابلا من قنابل الغاز في محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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وفي وقت سابق اليوم، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في عدة بلدات بالخليل، وفتشتها، واستولت على إحدى المركبات.

ومساء أمس السبت، تعرض مواطن ونجله لاعتداء من قبل مستوطنين في حارة جابر شرق مدينة الخليل، إذ أصيبا بجروح ورضوض، إضافة إلى رش غاز الفلفل عليهما، ونقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، حسب الوكالة الفلسطينية.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، والبلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، تشهد حالة من التوتر الشديد نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال.

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