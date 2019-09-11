مقتل أول مدني في قصف جوي منذ بدء الهدنة في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 10:47 صباحا
سوريون في أحد المواقع الذي تعرض لغارات سابقة في إدلب (أرشيفية: فرانس برس)

شنت طائرات حربية ليل الثلاثاء - الأربعاء غارات عدة في شمال غرب سورية أسفرت عن مقتل مدني هو الأول في قصف جوي منذ بدء سريان هدنة قبل نحو أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهد أمس الثلاثاء أول خرق للهدنة قامت به طائرات حربية، قال المرصد السوري، إنها روسية استهدفت بغارتين مواقع لفصائل جهادية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتكرر القصف الجوي الروسي، وفق المرصد، ليل الثلاثاء - الأربعاء ليستهدف مناطق عدة في ريف إدلب الغربي قبل أن يتوقف صباح الأربعاء، وأسفر القصف في قرية الضهر عن مقتل رجل عجوز في الـ75 من العمر، نازح منذ سنوات من منطقة حلب (شمال) إلى إدلب.

توقف الغارات الجوية في إدلب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وروى ابنه أبوأنس (31 عاما) لوكالة «فرانس برس»، «كنا نائمين عند منتصف الليل حين سمعنا صوت صاروخ سقط على بعد 50 مترا منا (...) خرج الجميع لكن والدي تأخر كونه مريضا ولا يستطيع السير بسهولة». وأثناء خروجه، وفق الابن، وقعت ضربة أخرى على بعد مترين منه.

وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن أجواء المنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى معارضة للنظام. لكن الخروقات بالقصف المدفعي استمرت بتقطع.

وخلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة، توقفت الغارات الجوية كما هدأت المواجهات على الأرض بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمعارضة عند أطراف إدلب. إلا أن ذلك لم يحل دون حصول خروقات مع استمرار القصف الصاروخي والمدفعي الذي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى منذ بداية الهدنة.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية أبريل تصعيد قصفها على المنطقة، مما تسبب في مقتل أكثر من 950 مدنيا وفق المرصد، وفرار أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

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