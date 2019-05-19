مصر: 17 جريحًا في انفجار استهدف حافلة سياح قرب الأهرامات

حافلة السياح التي تعرضت لانفجار قنبلة قرب الاهرامات في القاهرة في 19 مايو 2019 (فرانس برس)

أصيب 17 شخصا على الأقل بينهم سياح من جنوب أفريقيا في انفجار استهدف بعد ظهر الأحد حافلة كانت تقلهم قرب الأهرامات في القاهرة، وهو الاعتداء الثاني ضد السياح في محيط الأهرامات خلال أقل من ستة أشهر.

وقالت المصادر إن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب افريقيا، وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وأكد مصدر أمني رسمي أن «انفجار جسم غريب أدى الى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين مصريين».

وأضاف «حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأولية لهم».

وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار إلى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة.

اقرأ أيضًا.. الداخلية المصرية: مصرع سائحين وإصابة 12 بانفجار عبوة ناسفة في حافلة سياح بالهرم

وفي جنوب أفريقيا، قال ناطق باسم إدارة العلاقات الدولية في وزارة الخارجية لـ«فرانس برس» إن «مواطنين من جنوب افريقيا ربما أصيبوا في الاعتداء على الحافلة في القاهرة» من دون أن يذكر عدد الجرحى.

الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحا في مصر منذ بداية 2019

ويعد الاعتداء هو الأول الذي يستهدف سياحًا في مصر منذ 2019، ويأتي قبل نحو شهر من استضافة مصر لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

ويعد الاعتداء في ديسمبر الماضي، قتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين مع مرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في منطقة الجيزة قرب الأهرامات. وكان ذلك أوّل اعتداء ضدّ سيّاح في مصر منذ يوليو 2017.

اقرأ أيضًا.. قوات الأمن المصرية تقتل 40 «إرهابيًا» بعد تفجير حافلة سياحية

وكانت السياحة المصرية بدأت في الانتعاش العام الماضي بعد تراجعها منذ ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وفيما زار مصر 14،7 مليون سائح عام 2010، فإن هذا الرقم انخفض الى 5،3 مليون سائح في العام 2016 قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددا اعتبارا من 2017 ليصل الى 8،3 مليون سائح.