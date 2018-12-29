قوات الأمن المصرية تقتل 40 «إرهابيًا» بعد تفجير حافلة سياحية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 04:27 مساء
رفع الحافلة السياحية من موقع الهجوم في الجيزة. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، السبت، مقتل 40 «إرهابيًّا» في عمليات دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياح في الجيزة، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة فيتناميين.

وقال البيان: «تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مما أسفر عن مقتل 40 إرهابيًّا» 30 منهم في محافظة الجيزة.

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وأضاف البيان أن تحرك قوات الأمن أتى بعد أن «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية».

ونشرت الوزارة صورًا لجثث القتلى، لكن تم إخفاء وجوههم. وظهرت في الصور بندقية آلية أو بندقية خرطوش بجوار كل جثة.

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