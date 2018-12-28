الداخلية المصرية: مصرع سائحين وإصابة 12 بانفجار عبوة ناسفة في حافلة سياح بالهرم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 08:02 مساء
صورة لحافلة كانت تقل سياحًا تعرضت لتفجير إرهابي في منطقة الهرم (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن وقوع تفجير إرهابي استهدف حافلة سياح في منطقة الهرم (غربي العاصمة).

وذكر بيان للوزارة إلى أنّ عبوة ناسفة انفجرت «في حوالى الساعة 6.15 مساءً انفجرت كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحًا (فيتنامي الجنسية)».

وأضافت الوزارة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية.

وأوضح البيان أنّ «الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجارى إستكمال عمليات الفحص».

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