الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا...

القاهرة - بوابة الوسطالثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 05:13 مساء
ندوة من تنظيم قناة الوسط (WTV) بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين عن التحولات الكبرى ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا، بُثت الأحد 24 ديسمبر 2023.
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء
بوابة الوسط
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
تعليقات