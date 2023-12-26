الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندوة من تنظيم قناة الوسط (WTV) بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين عن التحولات الكبرى ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا، بُثت الأحد 24 ديسمبر 2023.