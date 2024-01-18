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اكتشاف تاريخ أقدم ثقب أسود في الكون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 01:28 مساء
اكتشاف تاريخ أقدم ثقب أسود في الكون
صورة أولى لدائرة الضوء المنبعثة من الثقب الأسود M87، وهي تمتص المادة المحيطة به، في صورة نشرها المرصد الجنوبي الأوروبي، 10 أبريل 2019.(أ ف ب)
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نشرت مجلة «نيتشر» الأربعاء دراسة تكشف تاريخ وجود أقدم ثقب أسود، والذى يعود إلى حقبة كان عمر الكون فيها بالكاد 400 مليون سنة.

ويعود تاريخ الثقب الأسود الذي اكتشفه فريق دولي من علماء الفلك بقيادة جامعة كامبريدج إلى 430 مليون سنة بعد الانفجار الكبير. وهي فترة الفجر الكوني، عند ولادة النجوم والمجرات الأولى في نهاية ما يسمى بالعصور «المظلمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المعد المشارك في الدراسة، عالم الفيزياء الفلكية في معهد كافلي لعلم الكونيات في جامعة كامبريدج البريطانية يان شولتز إن هذا الاكتشاف يؤخّر تاريخ أقدم ثقب أسود هائل بنحو 200 مليون سنة.

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ولفت شولتز إلى أن هذه الدراسة «ستغذي جيلا جديدا من النماذج النظرية لشرح وجود ظاهرة مماثلة في الكون الفتيّ، قبل أكثر من 13 مليار سنة».

ويُقدّر جسم كتلة هذا الثقب الأسود بـ1.6 مليون مرة كتلة شمسنا. وهو غير مرئي، مثل جميع الثقوب السوداء، ويمتص المادة المحيطة به عن طريق إصدار كمية هائلة من الضوء في محيطه.

وهذا الضوء هو الذي مكّن من اكتشاف المجرّة التي يكمن الثقب الأسود في قلبها، والتي سُميت «جي ان-زي11» عند الإعلان عن اكتشافها العام 2016 باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.

ورصد جهاز هابل أقدم مجرة آنذاك «GN-z11»، إلى أن بدأ استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي العام 2022، والذي مكن من اكتشاف الثقب الأسود في «GN-z11».

ويضاف هذا الاكتشاف إلى اكتشافات أخرى أتاحها تلسكوب جيمس ويب، والتي تكشف عن كون فتيّ يضم أجساماً أكثر سطوعاً مما كان متوقعاً.

سيناريوهات عدة لهذه الظاهرة
المشكلة بالنسبة لثقب أسود بهذا الحجم تتمثل في فهم كيف يمكن أن ينمو بهذه السرعة. عادةً ما يستغرق الأمر مئات الملايين أو المليارات من السنين مع تلك المكتشفة لاحقاً.

ويشرح عالم الفيزياء الفلكية في معهد باريس للفيزياء الفلكية ستيفان شارلو، المشارك في الدراسة، لوكالة «فرانس برس» أن «خصائصه تشير إلى نمو أسرع وأبكر من نمو الثقوب السوداء الأخرى المعروفة في العصور القديمة».

ويضيف «بالتالي فإن آليات تشكل الثقوب السوداء في الكون الفتي يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي نعرفها في الكون الأقرب».

وذكر عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كامبريدج والمعد الأول للدراسة روبرتو مايولينو في تصريحات أوردها في بيان «إذا التزمنا بالسيناريوهات الكلاسيكية، فإن الكون أصغر من أن يستضيف مثل هذا الثقب الأسود الهائل، لذلك علينا أن نفكر في طرق أخرى لظهوره».

ويتصوّر المنظرون أن مثل هذا الجسم وُلد كبيراً، من انفجار نجم فائق الكتلة في نهاية حياته، أو من التركيز السريع لسحابة من الغاز الكثيف، من دون المرور بمرحلة تكوين النجوم.

وبمجرد ولادته، فإن الثقب الأسود «GN-z11» قد يكون التهم الغاز المحيط به لينمو بسرعة. وكل ذلك بسهولة أكبر لأن الملاحظات تشير على ما يبدو إلى كثافة عالية لهذا الغاز، بحسب شارلو.

ولا تستبعد الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر» أياً من هذه السيناريوهات، بحسب يان شولتز الذي يعوّل على قدرات المراقبة غير العادية لتلسكوب جيمس ويب لتسليط الضوء على هذه الظاهرة.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية «يمكننا أن نتوقع اكتشاف كائنات أخرى عندما يكون لدينا عدد أكبر من الملاحظات المتعمقة لأجزاء أكبر من السماء».

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