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سبايس إكس تطلق 21 قمرًا صناعيًا لدعم شبكة الإنترنت الفضائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:58 مساء
سبايس إكس تطلق 21 قمرًا صناعيًا لدعم شبكة الإنترنت الفضائي
لقطة مثبتة من فيديو بثته يورو نيوز لإطلاق صاروخ «فالكون 9» إلى الفضاء. (يورنيوز)
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أطلقت شركة سبايس إكس صاروخ «فالكون 9» إلى الفضاء من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.

وأكدت الشركة أن الصاروخ يحمل على متنه 21 قمرًا صناعيًا، لوضعها في المدار لدعم نظام الإنترنت الفضائي ستارلينك، وفقا لـ«يورونيوز». 

وكان من المقرر إجراء هذا الإطلاق في منتصف شهر ديسمبر الماضي، لكن شركة سبايس إكس واجهت مشكلات لم يجري الكشف عنها قبل الإطلاق واضطرت إلى إلغاء المهمة.

تقوية شبكات المحمول في كل أنحاء العالم
وقالت الشركة في بيان لها إن إضافة هذه الأقمار «ستمكن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والملاحة في كل مكان على كوكب الأرض».

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وفي أغسطس 2022، قال مؤسس الشركة إيلون ماسك إن خطط الشركة بإضافة عدد من الأقمار الصناعية هي «تغيير في قواعد اللعبة من شأنه أن يساعد إلى وصول الإنترنت لكل مكان في العالم».

وأضاف ماسك: «حتى لو فقدت منطقة أو بلد بأكمله الاتصال بسبب إعصار شديد أو فيضانات أو حرائق أو أعاصير أو زلازل، حتى لو جرى إزالة جميع أبراج الاتصالات الخلوية، فسيظل هاتفك يعمل».

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