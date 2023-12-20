الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على ثلاثة مواقع إباحية بموجب قانون الخدمات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء ثلاثة مواقع إباحية إلى قائمة المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا التي تخضع لضوابط أكثر صرامة للتأكد خصوصًا من أنها توظف الموارد اللازمة لحماية القصُّر بموجب القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» خضوع هذه المواقع الإباحية الثلاثة، «إكس فيديوز» و«ستريبتشات» و«بورنهاب»، التي يضم كل منها أكثرمن 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، لقواعد أكثر صرامة على غرار منصات «إكس» (تويتر سابقا)، و«تيك توك» و«غوغل» و«ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

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وستُطبّق هذه القواعد المعززة على المواقع الإباحية الثلاثة اعتبارًا من نهاية أبريل، بعد أربعة أشهر من إدراجها على القائمة من جانب المفوضية، التي تضطلع حاليًا بدور الرقيب على القطاع الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

إدراج 19 منصة على القائمة

في المجمل، بعد إدراج 19 منصة على القائمة في أبريل، ستسمي بروكسل 22 منصة كبيرة جدًا، ستكون أنشطتها موضع مراقبة خاصة.

وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على كل من «بورنهاب» و«ستريبتشات» و«اكس فيديوز» اعتماد «تدابير محددة لتمكين وحماية مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم القصُّر، وتقويم وتخفيف أي مخاطر نظامية تنشأ عن خدماتها بشكل صحيح».

وشددت المفوضية على أنها ستظهر انتباهًا خاصًا حيال الإجراءات التي تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار ومكافحة نشر المحتوى غير المشروع مثل الصور العنيفة أو الصور الإباحية للأطفال.