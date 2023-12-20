  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على ثلاثة مواقع إباحية بموجب قانون الخدمات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 03:19 مساء
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على ثلاثة مواقع إباحية بموجب قانون الخدمات الرقمية
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، 28 سبتمبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

أدرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء ثلاثة مواقع إباحية إلى قائمة المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا التي تخضع لضوابط أكثر صرامة للتأكد خصوصًا من أنها توظف الموارد اللازمة لحماية القصُّر بموجب القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» خضوع هذه المواقع الإباحية الثلاثة، «إكس فيديوز» و«ستريبتشات» و«بورنهاب»، التي يضم كل منها أكثرمن 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، لقواعد أكثر صرامة على غرار منصات «إكس» (تويتر سابقا)، و«تيك توك» و«غوغل» و«ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

الإكوادور تحقق في مقاطع فيديو إباحية لطلاب أنشئت بالذكاء الصناعي
الشرطة الإسبانية أوقفت 121 شخصا في قضايا مواد إباحية تتعلق بأطفال

وستُطبّق هذه القواعد المعززة على المواقع الإباحية الثلاثة اعتبارًا من نهاية أبريل، بعد أربعة أشهر من إدراجها على القائمة من جانب المفوضية، التي تضطلع حاليًا بدور الرقيب على القطاع الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

إدراج 19 منصة على القائمة
في المجمل، بعد إدراج 19 منصة على القائمة في أبريل، ستسمي بروكسل 22 منصة كبيرة جدًا، ستكون أنشطتها موضع مراقبة خاصة.

وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على كل من «بورنهاب» و«ستريبتشات» و«اكس فيديوز» اعتماد «تدابير محددة لتمكين وحماية مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم القصُّر، وتقويم وتخفيف أي مخاطر نظامية تنشأ عن خدماتها بشكل صحيح».

وشددت المفوضية على أنها ستظهر انتباهًا خاصًا حيال الإجراءات التي تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار ومكافحة نشر المحتوى غير المشروع مثل الصور العنيفة أو الصور الإباحية للأطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر

«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر
«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟

«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟
«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»

«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»
«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية

«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر
ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها
أمير الكويت يوجه انتقادات لمجلس الأمة والحكومة بعد أداء اليمين

أمير الكويت يوجه انتقادات لمجلس الأمة والحكومة بعد أداء اليمين
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين

قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية

محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
مجددا.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة

مجددا.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة
نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة

نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)

في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب ...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران

بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان

«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان
كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها ...
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»
في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع «إكس»
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب ...
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب...
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين...
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا...
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» ......
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على ثلاثة مواقع إباحية بموجب قانون الخدمات الرقمية
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على ثلاثة مواقع إباحية بموجب ......
«ألفابت» المالكة «غوغل» ستدفع 700 مليون دولار في تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار
«ألفابت» المالكة «غوغل» ستدفع 700 مليون دولار في تسوية ......
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات ......
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها...
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة ......
المزيد