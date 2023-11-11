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الشرطة الإسبانية أوقفت 121 شخصا في قضايا مواد إباحية تتعلق بأطفال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 04:53 مساء
الشرطة الإسبانية أوقفت 121 شخصا في قضايا مواد إباحية تتعلق بأطفال
طفلان يبلغان سنتين في إحدى الحضانات بجنوب فرنسا في 14 يناير 2013. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، أنها أوقفت في إطار عملية واسعة النطاق 121 شخصا يُشتبه في كونهم أنتجوا أو وزعوا صوراً إباحية تتعلق بأطفال.

 وأوضحت الشرطة الوطنية في بيان أن المحققين «أوقفوا 121 شخصاً في واحدة من أهم العمليات ضد إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها وحيازتها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وفي المجمل، أدت 125 عملية تفتيش نفذت في كل أنحاء إسبانيا إلى مصادرة نحو 500 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية «القاسية جداً» المتعلقة بالأطفال،

 تحتوي تلك الصور أو المقاطع أحيانًا على صور ومشاهد لعنف جنسي، وبين الموقوفين 118 رجلاً وثلاث نساء، وأُبقِيَ اثنان من الرجال قيد التوقيف.

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