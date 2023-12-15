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اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 04:15 مساء
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
دبور آسيوي في شيسو بالقرب من مدينة تور الفرنسية في 14أكتوبر 2020. (أ ف ب)
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اكتُشف في كورسيكا 12 نوعاً جديداً من الحشرات ومفصليات الأرجل لم يسبق للعلماء أن حددوها، في إطار برنامج استكشاف يمتد على ثلاث سنوات، وفق ما أفاد متحف التاريخ الوطني في باريس، اليوم الجمعة.

وخلال هذه الحملة، رصد الباحثون أكثر من 3900 نوع من الحشرات ومفصليات الأرجل، في نحو عشرين موقعاً في الجزيرة الفرنسية الواقعة بالبحر المتوسط، بحسب «وكالة فرانس برس».

وتتضمّن المجموعة الجديدة ثمانية أنواع من الذباب ونوعين من الدبابير ونوعاً من الفراشات وآخر من كثيرات الأرجل، على ما أشار جوليان تورو، مدير مركز «باترينات» المتخصص في البيانات المتعلقة بالتراث الطبيعي ومنسّق العنصر الأرضي لبرنامج الاستكشاف العلمي.

بعضها لم يكن خاضعا للدراسة وليس نادرا
وقال هذا الباحث في متحف التاريخ الوطني في باريس إن «بعض هذه الأنواع ليست نادرة جداً، بل لم تخضع للدراسة. ويمكن العثور عليها في مختلف أنحاء كورسيكا».

واكتُشفت الأنواع الجديدة في الجبال والمستنقعات على ساحل الجزيرة، من خلال المزج بين «الدراسات المورفولوجية وتقنيات تسلسل الحمض النووي الحديثة وتركيب مصائد لالتقاط كل الحشرات»، على قول تورو.

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وسُجّل للمرة الأولى في الجزيرة نحو 148 نوعاً من الحشرات «معروفة أصلاً في أماكن أخرى».

وقال تورو «نحن متأكدون من أنها كانت موجودة منذ فترة طويلة جداً في كورسيكا»، مضيفاً ان «الجزيرة هي موطن لأنواع معينة لكنّها لم تخضع لدراسة كافية»، ومن هنا طرأت فكرة حملة الاستكشاف العلمي «واسعة النطاق».

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