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مؤسس شركة «أوبن إيه آي» المُقال سام ألتمان «مرحب به» في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:15 صباحا
مؤسس شركة «أوبن إيه آي» المُقال سام ألتمان «مرحب به» في فرنسا
رئيس شركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان خلال مؤتمر صحافي في جامعة كيو في طوكيو في 12 يونيو 2023. (أ ف ب)
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دعا وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان-نويل بارو سام ألتمان الذي أُقيل من منصبه، أمس السبت، كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت منصة الذكاء الصناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، إلى فرنسا.

وكتب بارو على منصة إكس «سام ألتمان وفريقه ومواهبهم مرحب بهم في فرنسا إذا رغبوا في ذلك، إذ نعمل على تسريع وضع الذكاء الصناعي في خدمة المصلحة العامة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الدعوة غداة إعلان مهم يتعلق بتطوير الذكاء الصناعي في فرنسا، فقد كشف الرئيسان التنفيذيان كزافييه نيل (Iliad) ورودولف سعادة (CMA CGM)، الجمعة، عن إنشاء مختبر في باريس أطلق عليه (Kyutai).

لم يكن «صريحا» مع مجلس الإدارة
وأقيل سام ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحا» معه.

وكتب ألتمان (38 عاما) على منصة إكس «استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي، لقد كان بمثابة تحول بالنسبة إلي على المستوى الشخصي، لكن أيضا، كما آمل، على مستوى العالم».

سام ألتمان رائد في الذكاء الصناعي وصاحب مشاريع ناجح استغنت عنه «أوبن إيه آي»
إقالة رئيس شركة «أوبن إيه آي»

وقد فاجأت إقالته سيليكون فالي حيث كان رجل الأعمال يُعد من الشخصيات الرائدة في قطاع يواجه تحديات كبيرة، وهو الذكاء الصناعي.

وعُيّنت ميرا موراتي، المديرة التقنية لـ«أوبن إيه آي» والتي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة موقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.

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