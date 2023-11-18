نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قررت السلطات في نبيال منع استخدام تطبيق «تيك توك» الصيني، وعزت القرار إلى محتوى التطبيق الضار للنسيج والتماسك الاجتماعي.

يأتي القرار بعد أيام قليلة من تقديم السلطات في نيبال قواعد جديدة تتطلب من شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إنشاء مكاتب اتصال داخل البلاد، كما أوردت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وقالت وزيرة الاتصالات والمعلومات النيبالية، ريخا شارما: «تطبيق تيك توك ينشر محتوى ضارا في نيبال. قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وجرى توجيه سلطات الاتصالات بتنفيذ القرار».

نيبال لا تعد الدولة الأولى التي تمنع «تيك توك»، حيث سبق أن قررت دول عدة، بينها الهند، منع تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يحظى بنحو مليار متابع شهريا.

وفي بداية العام الجاري، أصبحت ولاية مونتانا الأميركية هي الأولى في الولايات المتحدة التي تمنع استخدام «تيك توك»، بينما حظر البرلمان البريطاني استخدامه من شبكة الإنترنت الخاصة به.

تحرك ماليزي ضد «تيك توك» و«ميتا» لحجب محتوى داعم للفلسطينيين

قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم

«تيك توك» يثير جدلا داخل نيبال

لكن قرار السلطات النيبالية أثار جدلا موسعا داخل البلاد، إذ شكك جاجان ثابا، أحد كبار قادة حزب المؤتمر النيبالي، الذي يعد جزءا من الحكومة الائتلافية، في قرار حظر تطبيق «تيك توك».

واعتبر القرار أنه «محاولة لتقييد حرية التعبير»، مطالبا السلطات بالتركيز على تنظيم التعامل على المنصة عوضا عن حظرها.

ويخضع «تيك توك» لعدسة التدقيق من قِبل السلطات في أنحاء العالم بسبب مخاوف من جمع بيانات المستخدمين، ونقلها إلى سلطات بكين.