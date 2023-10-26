تحرك ماليزي ضد «تيك توك» و«ميتا» لحجب محتوى داعم للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاتصالات في ماليزيا فهمي فاضل، الخميس، إن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيرا لشركتي «تيك توك» و«ميتا»، بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.

وذكر فاضل على منصة «إكس»، «تويتر» سابقا: «إذا جرى تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية» حسب «سكاي نيوز».

وقال إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين من دون أن يقدم تفاصيل، ولم يرد ممثلون لـ«تيك توك» و«ميتا»، المالكة لمنصة «فيسبوك»، بعد على طلبات للحصول على تعقيب.

وأوضح فهمي أن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن «هذا الحق لن يُنتزع منهم».

جاء ذلك بعد أسبوعين من قول فهمي إن تطبيق «تيك توك» لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا، ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة.

وقالت الشركة في رد حينها، إنها ستتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الأمور التي طرحت.