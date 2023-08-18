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دراسة: رجل الثلج أوتزي كان أصلع وذا بشرة داكنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 01:34 مساء
دراسة: رجل الثلج أوتزي كان أصلع وذا بشرة داكنة
المومياء أوتزي معروضة في المتحف الأثري في بولزانو بإيطاليا، 28 فبراير 2011. (أ ف ب)
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تبيّن أن الإنسان «أوتزي» المعروف بـ«رجل الثلج»، والذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان يتمتع ببشرة أغمق مما كان يُعتقد وربما كان أصلع، بحسب دراسة نشرها الأربعاء معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا في لايبزيغ.

وأشار المعهد الألماني الذي أجرى الدراسة بالتعاون مع معهد «أوراك» للأبحاث الخاصة بالمومياوات في بولسانو بإيطاليا، إلى أنّ تحليل مجين أشهر مومياء في أوروبا والتي تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، أظهر أنّ أسلافها كانوا من الأناضول، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقُدّر عمر «أوتزي» حين توفي بنحو 45 عاماً، وربما لم يكن شعره طويلاً بل كان خفيفاً.

وبيّنت جيناته وجود استعداد وراثي للصلع لديه، ما يفسّر «عدم وجود شعر تقريباً على المومياء»، بحسب الباحث المشارك في إعداد الدراسة ألبرت زينك من معهد «أوراك».

إلى ذلك، كان الباحثون يعتقدون حتى اليوم أنّ بشرة المومياء أصبحت داكنة خلال تخزينها في الثلج، لكن من المحتمل أن يكون هذا الاسمرار مرتبطاً بـ«لون بشرته الحقيقي»، على قول زينك.

مجتمع خاص بمنطقة جبال الألب
وكانت أُجريت عملية تسلسل لمجين أوتزي سنة 2012، لكنّ الباحثين استخدموا طرق تسلسل مُحسّنة للحصول على نتائج أفضل، بحسب الدراسة.

ويظهر «أوتزي»، بالمقارنة مع معاصريه الأوروبيين، نسبة وراثية عالية بشكل غير عادي للمزارعين المهاجرين الأوائل في الأناضول، وفق الدراسة.

واستنتح الباحثون أنه يتحدر من مجتمع خاص بمنطقة جبال الألب أفراده معزولون نسبياً ولم يتواصلوا بصورة كبيرة مع مجموعات أوروبية أخرى.

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والأوروبيون الحاليون يتحدرون أساساً من مزيج من الجينات التابعة لثلاث مجموعات، فالصيادون الجامعون الأوائل في أوروبا الغربية اندمجوا تدريجياً مع المزارعين الأوائل الذين هاجروا من الشرق الأدنى قبل نحو 8 آلاف سنة. ثم انضمّ إليهم رعاة السهول من أوروبا الشرقية قبل حوالى 4900 عام.

ولم تؤكد الدراسة الجديدة الآثار الجينية لهذه المجموعة التي رُصدت في التركيبة الجيني لأوتزي خلال التحليلات الأولى. وأُخضعت العينة المستخدمة لحمض نووي حديث.

وقال الباحث يوهانس كراوس المشارك في إعداد الدراسة «فوجئنا جداً بعدم إيجاد أي أثر لرعاة السهول من أوروبا الشرقية في مجين أوتزي الجديد، وأتت نسبة وجود جينات الصيادين الجامعين منخفضة جداً أيضاً»، مضيفا «من الناحية الجينية، يبدو أن أسلافه أتوا مباشرة من الأناضول».

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